Джокович стал жертвой сектанта и теперь его карьера под угрозой
«Советский спорт» пытается разобраться, что происходит с лучшим теннисистом планеты.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Результаты
Меньше года назад Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» — это была его четвертая кряду победа на турнирах «Большого шлема». Казалось, что в мире нет человека, который может его остановить. Серб уже давно вошел в касту теннисных супергероев, но, то, что происходит сейчас, напоминает падение с Олимпа.
Началось оно на Уимблдоне-2016, где Джокович проиграл в четвертом круге Сэму Куэрри, а продолжилось на Олимпиаде в Рио. Там серб в первом же раунде напоролся на
Джокович покидал корты Бразилии, не скрывая слез разочарования, но это было только начало. Следом его друг за другом настигли поражение от Стэна Вавринки в финале «US Open», потеря первой строчки рейтинга и обидный проигрыш Энди Маррею на итоговом турнире в Лондоне, где он мог ее вернуть.
В конце 2016 Новак отказался от услуг Бориса Беккера, с которым выиграл шесть турниров «Большого шлема», и теннисная общественность отреагировала на это весьма сдержанно. Все были уверены, что Джоковичу необходимы перемены и расставание с тренером пойдет ему на пользу в новом сезоне.
Однако на Открытом чемпионате Австралии серб вылетел уже во втором круге, уступив Денису Истомину. Не показывает он прежних результатов и сейчас. Впрочем, нужно понимать, что Новак не проигрывает сериями, с соперниками средней руки он
Большие перемены
В итоге, Джокович решил, что пора идти на радикальные перемены. Неделю назад серб разогнал почти всю свою команду. Он объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой,
— Я всегда буду благодарен Мариану, Гебхарду и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены. Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировалось за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы — семья, и это останется неизменным, — говорится в заявлении Джоковича на его официальном сайте.
При этом надо понимать, что тот же Вайда сыграл в жизни Новака куда большую роль, чем тот же Беккер. Именно под руководством словака он прошел путь от многообещающего таланта до теннисного небожителя. Бок о бок они проработали с 2006 года. Также сложно будет представить команду Новака без Амановича и
Сам серб назвал данный шаг «шоковой терапией» и рассчитывает, что это поможет ему побороть спад.
— Я хочу продолжать работать над моей игрой и выносливостью. Я чувствую, будто начинаю
Нужно понимать, что Джокович никогда не боялся перемен и в разные годы привлекал в свой штаб людей для решения определенных задач. И пусть не всегда это приносило плоды, как, например, сотрудничество с Тоддом Мартином, Новак все равно двигался вперед. Однако при этом у него всегда был неизменный базис, который олицетворяли Вайда, Аманович и
Духовный гуру
В теннисных кругах мнения относительно «шоковой терапии» Джоковича разделились. Журналист «Sports Illustrated» Джон Вертхайм, например, разглядел в этом шаге сербского теннисиста бизнес-стратегию:
— Как любой менеджер, управляющий компанией, которая почти четыре квартала переживает спад, Джокович проанализировал кадровые потребности и провел перемены, — написал Вертхайм.
И вроде бы все верно. Можно допустить, что серб действительно все проанализировал, но почему тогда не подобрал кандидатов на замену? Ладно, уволить тренера, — в теннисном мире это распространенная история. А вот остаться без грамотного физиотерапевта — не самый обдуманный шаг для современного спортсмена, которому жизненно необходимо восстанавливаться от нагрузок максимально быстро.
Сейчас Новак работает со своим братом Марко и, внимание, духовным гуру — испанцем Пепе Имазом. Радикальные перемены в спортивной жизни Джоковича многие связывают именно с этим «специалистом». Так, немецкие СМИ сообщали, что Беккер поставил сербу ультиматум — либо он отказывается от услуг Имаза, либо они завершают сотрудничество. Итог всем известен.
Вайда в этом вопросе полностью встал на сторону немецкого тренера. Его также не устраивала растущая роль духовного гуру в команде Джоковича. Изначально Имаз практически не вмешивался в тренировочный процесс, но в последнее время начал все чаще пытаться вносить в него коррективы.
Чтобы понять всю абсурдность происходящего, нужно поближе познакомиться с фигурой Имаза. Про него известно то, что он
Но как он оказался в команде Джоковича? Рассказывает его брат Марко:
— Любовь и мир — это философия жизни. В двадцать лет я был в депрессии, но нашел Пепе Имаза в Марбелье, и он мне очень помог. Любовь и мир — это любовь к себе, которая выливается в любовь к другим и в то, что ты хорошо себя чувствуешь. Это самое главное — хорошо себя чувствовать. Как этого добиться? За счет любви. Новак прекрасно это чувствует, — рассуждал
В описании методик Имаза говорится, что любовь — это способ снять те ограничения, которые наложены на людей. По его словам, «способности человека безграничны — проблема только в том, что разум их ограничивает. Телепатия, телекинез (включая левитацию) и множество других вещей возможны». Читая эти строки, я почувствовал устойчивый запах секты.
И самое ужасное, что Новак, похоже, реально верит во всю эту астральную муть. Иначе, с чего бы ему фотографироваться с сердечками на которых написано «Amor & Paz» («Любовь и мир» на испанском) и после победы в Торонто просить зрителей на трибунах обняться? Длительные обнимашки — один из методов постижения философии Имаза. А вы видели этот жест, которым теннисист отмечает каждую победу? За него тоже скажите «спасибо» «Любви и миру».
Но как Имаз может влиять на тренировочный процесс? Да очень просто. Еще один метод постижения «Любви и мира» — визуализация. Духовный гуру считает, что когда ты визуализируешь, например, движение, ощущение этого движения автоматически внедряется в твою сущность. В результате нет необходимости повторять движение тысячи раз, чтобы заставить мышцы его запомнить. Работа строится на ощущениях, а не на повторении. Сторонники теории 10000 часов просто поперхнутся, когда это прочитают. Ну и как с таким человеком можно тренироваться?
А
Очевидно, что со своей командой Джокович расстался не просто так. Все специалисты из его бывшего штаба были, мягко говоря, не очень довольны наличием такого философа под боком. Сам серб говорит, что в ближайшее время планирует тренироваться один, но уже после «Ролан Гаросса» к его команде должны присоединиться новые люди.
Джокович считает, что сейчас ему нужен специалист из теннисного мира, который в своей карьере переживал
Вряд ли стоит сильно драматизировать и говорить о том, что блестящая карьера Джоковича подходит к концу. Годы упорной работы нельзя моментально помножить на ноль, равно как и утратить разом все навыки. Но спад может затянуться, если серб в скором времени не разберется со своими советчиками.
А пока что его коллеги уверены, что Новак преодолеет все проблемы. Слово Стэну Вавринке:
— То же самое было с Рафой и Роджером. Он переживает сложный период, но ему повезло с тем, что у него никогда не было серьезных травм. Я уверен, что он вернется и снова выиграет турнир «Большого шлема». Когда? Я не знаю — может быть, через несколько месяцев, но он совершенно точно снова одержит великолепную победу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter