Глава WTA Стив Саймон: Настасе не место на корте - его появление стало неприятным моментом

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«Это был замечательный матч, я от всего сердца поздравляю Симону и Кристину. Но вот появление мистера Настасе на официальной церемонии стало очень неприятным моментом — ему не место на корте.