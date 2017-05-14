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14 мая 2017, 10:42 | Теннис | GoTennis.ru

Глава WTA Стив Саймон: Настасе не место на корте — его появление стало неприятным моментом

Директор WTA Стив Саймон прокомментировал тот факт, что дисквалифицированный Илие Настасе принял участие в награждении финала женского турнира в Мадриде.

Директор WTA <span class=error>Стив</span> <span class=error>Саймон</span> прокомментировал тот факт что дисквалифицированный <span class=error>Илие</span> <span class=error>Настасе</span> принял участие в награждении финала женского турнира в Мадриде. Увеличить
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«Это был замечательный матч, я от всего сердца поздравляю Симону и Кристину. Но вот появление мистера Настасе на официальной церемонии стало очень неприятным моментом — ему не место на корте.

Настасе временно отстранён за своё оскорбительное поведение. До окончания расследования мы лишили его аккредитации на все турниры. Наделять его официальной ролью неприемлемо, — цитирует Стива пресс-служба WTA.
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