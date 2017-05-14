Глава WTA Стив Саймон: Настасе не место на корте — его появление стало неприятным моментом
Директор WTA Стив Саймон прокомментировал тот факт, что дисквалифицированный Илие Настасе принял участие в награждении финала женского турнира в Мадриде.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это был замечательный матч, я от всего сердца поздравляю Симону и Кристину. Но вот появление мистера Настасе на официальной церемонии стало очень неприятным моментом — ему не место на корте.
Настасе временно отстранён за своё оскорбительное поведение. До окончания расследования мы лишили его аккредитации на все турниры. Наделять его официальной ролью неприемлемо, — цитирует Стива
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