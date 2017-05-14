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14 мая 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Илие Настасе принял участие в награждении «Премьера» в Мадриде, несмотря на дисквалификацию

Экс-первая ракетка мира, румын Илие Настасе, принял участие в церемонии награждения женского турнира WTA в Мадриде, несмотря на временную дисквалификацию ITF.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира румын <span class=error>Илие</span> <span class=error>Настасе</span> принял участие в церемонии награждения женского турнира WTA в Мадриде несмотря на временную дисквалификацию ITF. Увеличить
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Напомним, что во время матча плей-офф «Кубка Федерации» Настасе позволил себе оскорбления в адрес игроков и капитана сборной Великобритании, в связи с чем он был выведен из зала, а впоследствии дисквалифицирован.

В финале женских соревнований Mutua Madrid Open румынка Симона Халеп взяла верх над француженкой Кристиной Младенович.
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