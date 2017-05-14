Илие Настасе принял участие в награждении «Премьера» в Мадриде, несмотря на дисквалификацию
Экс-первая ракетка мира, румын Илие Настасе, принял участие в церемонии награждения женского турнира WTA в Мадриде, несмотря на временную дисквалификацию ITF.
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Напомним, что во время матча
В финале женских соревнований Mutua Madrid Open румынка Симона Халеп взяла верх над француженкой Кристиной Младенович.
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