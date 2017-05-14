Доминик Тим сыграет с Рафаэлем Надалем в финале «Мастерса» в Мадриде
Девятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, в полуфинале турнира в Мадриде взял верх над уругвайцем Паблом Куэвасом, занимающим 27-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
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За 1 час 23 минуты матча Доминик сделал три эйса и два брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Пабло выполнил одну подачу навылет и допустил четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.
В финале соревнований Mutua Madrid Open Тим выступит против испанца Рафаэля Надаля.
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