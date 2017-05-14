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14 мая 2017, 9:32 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: В Риме я научилась играть на грунте

Российская теннисистка Мари Шарапова поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире в Риме.

Российская теннисистка <span class=error>Мари</span> <span class=error>Шарапова</span> поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире в Риме. Увеличить
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«Одно из главных воспоминаний всей карьеры — как я впервые подняла над головой местный трофей, этого я никогда не забуду. Ведь это был мой первый серьёзный триумф на грунте.

Именно в Риме я поняла, как играть на этом покрытии. Тут мой теннис стал более цельным и качественным. Я прибавила в уверенности, а затем выиграла «Ролан Гаррос».

Местный турнир — особенное место. Оно полно очарования и истории, а древние статуи делают корты просто прекрасными. Впервые я приехала сюда совсем маленькой, и сразу влюбилась в Рим.

А здешняя публика просто обожает спорт — не только теннис. Они страстно болеют и помогают каждому игроку, — цитирует Шарапову издание La Gazzetta dello Sport.
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