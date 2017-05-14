Тим обыграл Куэваса в полуфинале турнира в Мадриде
Австрийский теннисист Доминик Тим (8) в полуфинале турнира в Мадриде одержал победу над уругвайским спортсменом Пабло Куэвасом со счётом 6:4, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 23 минуты. Тим трижды подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и выиграл 2 из 10
Финал турнира в Мадриде состоится 14 мая, начало — в 14:00 мск. В решающем матче Доминик Тим встретится с Рафаэлем Надалем (4), который в полуфинале преодолел сопротивление Новака Джоковича (2).
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