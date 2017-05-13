Успешная защита. Халеп выигрывает в Мадриде второй год подряд

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Провал Бушар…

Вторая половина недели на супертурнире в Мадриде получается ничуть не менее интересной, чем первая. Впрочем, почти все женские четвертьфиналы в четверг прошли в режиме «в одну калитку». Исключением можно было считать только матч между Кристиной Младенович и Сораной Кырстей, который француженка провела на уровне значительно хуже, чем тот, на который она способна, но всё равно победила. Анастасия Севастова уверенно переиграла Кики Бертенс, а Симона Халеп не заметила сопротивления Коко Вандевеге. Последними в тот вечер на корт выходили Эжени Бушар и Светлана Кузнецова.

Россиянка начала поединок с места в карьер — очень активно, часто ловя соперницу на противоходе. Эжени прибавила в концовке первого сета и была близка к возвращению брейка, но на ключевых очках Светлана играла очень надёжно. Второй сет начался для Бушар, которая, казалось, должна прибавить, с громкого провала. Уже спустя 13 минут на табло горел счёт 0:4 не в её пользу. Возможно, канадка могла бы зацепиться и остаться в матче, выиграй она четвёртый гейм, но, не реализовав брейк-пойнт, она ушла на небольшой перерыв, связанный с дождём, с опущенной головой. После паузы Кузнецова мастерски довершила начатое дело и оформила выход в полуфинал, где ей предстояло встретиться с Кристиной Младенович.

…и нестабильность Кузнецовой

После матча на таком высочайшем уровне болельщики ожидали от Светланы продолжения банкета. Особую сложность в матче, помимо банального фактора хорошей формы у Кики, для россиянки представляла игра с Младенович в последних парных турнирах. Здесь, как и в матчах с соотечественницами, всегда существуют свои невидимые психологические преграды. И, увы, второй матч подряд на высоком уровне Светлане провести не удалось.

Младенович оформила брейк уже в первом гейме, правда, тут же двойной ошибкой отдала свою подачу. Стало очевидно, что матч получится равным и сложным. У Младенович великолепно работала подача, на которую россиянка зачастую отвечала слишком коротко, тут же получая от соперницы неберущиеся удары по линиям. Сделав брейк в концовке, Кристина завершила партию в свою пользу.

Второй сет получился менее зрелищным. Обе девушки сбавили обороты и добрались до тай-брейка, где француженка была стабильнее. В целом Светлана сыграла гораздо хуже, чем с Бушар, а во втором сете проиграла почти все ключевые розыгрыши.

Испанская стена

Несмотря на то что в субботу вечером должен был состояться женский финал, матчем дня безоговорочно было противостояние Новака и Рафаэля. На стадионе имени Маноло Сантаны собрался весь мадридский бомонд, в том числе звёзды «Реала» Луиш Фигу и Криштиану Роналду.

Серб вёл по личным встречам 26:23, имел серию из семи побед, которая началась три года назад, но фаворитом был Надаль — такова ирония спорта. Уже в первом гейме испанец сделал брейк под ноль. Новак откровенно не успевал за оппонентом, ошибался и до пятого гейма не сделал ни одного виннера.

У Надаля же получалось практически всё, особенно он преуспел в обводящих ударах и выстрелах через коридор и слева, и справа. Новак часто выбивал испанца с корта, но тут же получал от него неберущийся перевод по линии. Разгромив соперника в первом сете, Рафаэль тут же сделал брейк на старте второго.

Новака положение статиста явно не устраивало. На несколько геймов он неимоверными усилиями сумел поднять уровень своей игры и даже сравнять счёт. Серб подключил излюбленное оружие в матчах против Надаля — удары по восходящему мячу, довольно быстро сократив отставание в числе виннеров. Но функциональное состояние Новака не позволило ему играть на таком уровне дольше двух с половиной геймов.

В пятом гейме серб проиграл несколько подряд одинаковых розыгрышей, когда он выходил к сетке, укорачивал с лёта, а Надаль играючи расправлялся с этими мячами. Так и не найдя противоядие ни игре соперника, ни своему растерянному состоянию, Новак взял только два гейма из следующих шести, прервав серию побед над испанцем. Надаль же не только выиграл 14-й матч подряд, но и с понедельника возглавит чемпионскую Гонку.

Халеп успешно защитила титул

В уик-энд перед началом турнира в Мадриде на центральном корте состоялись выставочные соревнования TieBreakTens, о которых все благополучно забыли уже на следующий день. В самом деле, насколько показательным может быть мини-турнир, в которым матчи состоят только из тай-брейков до 10 очков? Однако Светлана Кузнецова и Симона Халеп, тогда разыгравшие между собой финал, явно не случайно дошли до заключительных матчей уже и во «взрослой» версии турнира.

В полуфинале Madrid Open Халеп встречалась с Анастасией Севастовой. Довольно быстро румынка показала, что разница в классе между ней и соперницей довольно высока. Однако второй сет Симона неожиданно начала с дефицита в счёте — 0:3. Латвийка поняла, что теперь терять ей нечего и стала менять ритм, особенно здорово удавались ей укороченные. К Халеп вышел её тренер Даррен Кэйхилл и посоветовал ей побольше крутить с форхенда. После этого, не без везения, выиграв все ключевые розыгрыши, Симона довела дело до победы скрытой «баранкой».

По игре в течение всей недели фаворитом финала была румынка. И тем не менее, первой с брейком повела француженка. Младенович снова выходила вперёд, взяв чужую подачу, когда румынка сравнивала счёт. В концовке Халеп разыгралась, стала выигрывать сама, наладила глубину ударов, а Младенович растерялась и неудачно провела заключительные розыгрыши. Она часто, но неудачно укорачивала, а при счёте 5:6 допустила несколько совсем необязательных ошибок. В итоге сет буквально уплыл из рук Младенович.

Во втором сете Кристина сразу же отдала свою подачу. Теннисистка испытывала проблемы со спиной, однако сумела вернуться в матч. Теперь уже ей удалось выиграть самые важные розыгрыши, в то время как Халеп на тай-брейке допустила ошибки в самых ненужных моментах. Третий сет обещал бескомпромиссную борьбу, тем более Кристина приучила болельщиков к драматичным финалам в этом сезоне. Однако уже в третьем гейме брейк сделала Симона. Младенович непозволительно много ошибалась, в последнем гейме и вовсе и вскоре позволила сопернице уйти в большой отрыв. Спустя 35 минут после начала сета румынка довела своё преимущество до победного конца и защитила прошлогодний титул. В понедельник Халеп войдёт в топ-10 чемпионской Гонки и сократит отставание от третьей строчки рейтинга до 800 очков.

Вечером субботы в матче между Пабло Куэвасом и Домиником Тимом определится второй финалист в Мадриде. А уже завтра в Риме стартует следующий супертурнир, в борьбу в основной сетке включатся мужчины, а в понедельник к ним присоединятся и девушки.