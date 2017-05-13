Халеп защитила титул в Мадриде, обыграв в финале Младенович

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Поединок продлился 2 часа 44 минуты. Халеп один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. У Младенович 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для Халеп это 15-й титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. В активе Младенович, основные успехи которой пока приходятся на парный разряд, только один титул в одиночных соревнованиях — в Санкт-Петербурге-2017.