Халеп защитила титул в Мадриде, обыграв в финале Младенович
Румынка Симона Халеп защитила свой титул в Мадриде, обыграв в финале француженку Кристину Младенович в трёх сетах — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
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Поединок продлился 2 часа 44 минуты. Халеп один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала 6
Для Халеп это 15-й титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. В активе Младенович, основные успехи которой пока приходятся на парный разряд, только один титул в одиночных соревнованиях — в Санкт-Петербурге-2017.
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