14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый в карьере турнир среди взрослых
В Венгрии завершился финальный матч теннисного турнира XIXO Open Dunakeszi (призовой фонд — 25 тыс. долларов США), где украинка Марта Костюк обыграла Бернарду Перу из США, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.
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Игра, продолжавшаяся 1 час и 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3.
За это время наша спортсменка выполнила 3 эйса, совершила 2 двойные ошибки, подала 51,9 процента точных первых подач и реализовала 3 из 6
Как сообщал УНИАН, это был первый турнир среди взрослых для нашей 14-летней спортсменки, где она сумела дойти до финала.
Теперь она не только дошла до финала, но и выиграла титул.
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