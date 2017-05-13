Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, не справился с испанцем Рафаэлем Надалем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 2/6, 4/6 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время 29-летний Джокович сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один
В финале турнира Mutua Madrid Open Надаль сразится либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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