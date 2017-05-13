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https://sport.mail.ru/news/tennis/29731218/
13 мая 2017, 19:41 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, не справился с испанцем Рафаэлем Надалем, занимающим пятую строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 2/6, 4/6 в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время 29-летний Джокович сделал четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 30-летний Надаль дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал четыре брейка. Ранее счёт в личных встречах был 26:23 в пользу серба.

В финале турнира Mutua Madrid Open Надаль сразится либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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