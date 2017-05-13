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https://sport.mail.ru/news/tennis/29730682/
13 мая 2017, 17:52 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович не прошла в основную сетку теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (94-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира категории «Премьер» в Риме (призовой фонд — $2,7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом квалификационном раунде одиночного разряда Александра встречалась с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, занимающей 27-е место в рейтинге WTA, и уступила в трехсетовом поединке — 4:6, 6:4, 2:6.

Соревнования в итальянской столице завершатся 21 мая. Затем сильнейшие теннисисты планеты перебазируются в Париж, где 28 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» стартует второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Франции.

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