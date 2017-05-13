Мадрид. Хингис и Чань Юн-Янь стали победительницами парного турнира
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис и Чань
Юн-Янь из Тайваня выиграли парные соревнования в Мадриде, победив венгерку Тимеа Бабош и чешку Андреа Главацкову, — 6/4, 6/3.
Встреча продлилась 1 час 15 минут. Мартина и Чань сделали шесть брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. Главацкова и Бабош четырежды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и одну двойную ошибку.
Титул, завоёванный на турнире Mutua Madrid Open, стал для Хингис 57-м за карьеру в парном разряде, а для
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter