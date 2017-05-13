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https://sport.mail.ru/news/tennis/29730209/
13 мая 2017, 16:29 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Хингис и Чань Юн-Янь стали победительницами парного турнира

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис и Чань Юн-Янь из Тайваня выиграли парные соревнования в Мадриде, победив венгерку Тимеа Бабош и чешку Андреа Главацкову, — 6/4, 6/3.

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Мартина и Чань сделали шесть брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. Главацкова и Бабош четырежды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

Титул, завоёванный на турнире Mutua Madrid Open, стал для Хингис 57-м за карьеру в парном разряде, а для Юн-Янь — двадцатым, принеся €323,200 призовых и 1000 рейтинговых очков.
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