Мадрид. Хингис и Чань Юн-Янь стали победительницами парного турнира

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Мартина и Чань сделали шесть брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. Главацкова и Бабош четырежды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и одну двойную ошибку.

Титул, завоёванный на турнире Mutua Madrid Open, стал для Хингис 57-м за карьеру в парном разряде, а для Юн-Янь — двадцатым, принеся €323,200 призовых и 1000 рейтинговых очков.