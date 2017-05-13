Белорусский теннисист Егор Герасимов выиграл турнир в Узбекистане

Сегодня в решающем поединке Егор Герасимов, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, обыграл турецкого теннисиста Кема Илкеля, который находится на 326-й позиции — 6:3, 7:6 (7:4).

На грунтовом турнире серии «Премьер» в Мадриде (призовой фонд — 5,4 млн евро) определились участники полуфиналов в мужском одиночном разряде. В одном из поединков за выход в финал сыграют два бывших первых номера мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Сейчас Джокович занимает 2-е место, а Надаль находится на 5-й строке рейтинга АТР. В другом полуфинале австриец Доминик Тим (9-й номер мирового рейтинга) встретится с уругвайским теннисистом Пабло Куэвасом (27).

В Риме началась квалификация женского турнира с призовым фондом $2,7 млн. В первом раунде белоруска Александра Саснович (94) будет соперничать с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (27).