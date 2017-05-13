Грег Руседски: Джокович принял верное решение, расставшись с командой

«Новак не смог найти выход из сложившейся ситуации, поэтому решил пойти на радикальные меры. Лично мне кажется, что он поступил правильно, расставшись со своей командой.

Думаю, что Андре Агасси — идеальный тренер для Джоковича. В случае, если Андре решит работать с Новаком, то он наверняка приведёт с собой специалиста под физподготовке и других членов своей команды. У него есть опыт выхода из кризисных ситуаций, которым он может поделиться с Джоковичем, — приводит слова Руседски Sky Sport.