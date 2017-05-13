Грег Руседски: Джокович принял верное решение, расставшись с командой
Экс-четвёртая ракетка мира, британец Грег Руседски, прокомментировал возможное начало сотрудничества серба Новака Джоковича и американца Андре Агасси.
«Новак не смог найти выход из сложившейся ситуации, поэтому решил пойти на радикальные меры. Лично мне кажется, что он поступил правильно, расставшись со своей командой.
Думаю, что Андре Агасси — идеальный тренер для Джоковича. В случае, если Андре решит работать с Новаком, то он наверняка приведёт с собой специалиста под физподготовке и других членов своей команды. У него есть опыт выхода из кризисных ситуаций, которым он может поделиться с Джоковичем, — приводит слова Руседски Sky Sport.
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