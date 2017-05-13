Австриец Доминик Тим пробился в полуфинал теннисного «Мастерса» в Мадриде
Австриец Доминик Тим пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.
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В матче ¼ финала Тим (8-й номер посева) переиграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В полуфинале соревнований Тим встретится с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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