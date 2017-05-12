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12 мая 2017, 23:29 | Теннис | ТАСС

Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира WTA в Мадриде

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла француженке Кристине Младенович в ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации в Мадриде (призовой фонд — $5,4 млн).

Встреча завершилась поражением россиянки со счетом 4:6 6:7. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился поражением россиянки, «посеянной» на турнире по восьмым номером, со счетом 4:6, 6:7 (4:7).

В финале турнира, который пройдет 14 мая, Младенович (14) сыграет с румынкой Симоной Халеп (3).
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