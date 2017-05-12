Надаль попал в половину Джоковича на «Мастерс 1000» в Риме
Стала известна сетка мужского «Мастерс 1000» в Риме.
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Россиян ни в основной, ни в квалификационной сетке турнира нет.
Энди Маррей в первом матче встретится с
Третий номер посева у Станисласа Вавринки, который попал в верхнюю половину сетки и начнёт турнир матчем либо с Николя Маю, либо с Бенуа Пэром. Четвёртый сеяный, Рафаэль Надаль, сыграет или с Андреасом Сеппи (WC), или с
В первом круге состоятся также поединки Хуана Мартина дель Потро с Григором Димитровым и Иво Карловича с играющим по защищённому рейтингу Томми Хаасом. Этот матч любопытен тем, что Карловичу уже больше 38 лет, а Хаасу — больше 39. Таким образом, на двоих им 77 с лишним лет.
Отметим, что из попадавших в основу игроков снялись, помимо давно объявившего о пропуске этой части сезона Роджера Федерера,
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