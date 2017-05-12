Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29725444/
12 мая 2017, 22:16 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль попал в половину Джоковича на «Мастерс 1000» в Риме

Стала известна сетка мужского «Мастерс 1000» в Риме.

Стала известна сетка мужского <span class=error>Мастерс</span> 1000 в Риме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиян ни в основной, ни в квалификационной сетке турнира нет.

Энди Маррей в первом матче встретится с кем-то из итальянцев — либо с Фабио Фоньини, либо с Маттео Берреттини, получившим wild card. Новак Джокович сыграет или с Джанлукой Магером (также обладатель WC), или с одним из победителей квалификации.

Третий номер посева у Станисласа Вавринки, который попал в верхнюю половину сетки и начнёт турнир матчем либо с Николя Маю, либо с Бенуа Пэром. Четвёртый сеяный, Рафаэль Надаль, сыграет или с Андреасом Сеппи (WC), или с кем-то из квалификации.

В первом круге состоятся также поединки Хуана Мартина дель Потро с Григором Димитровым и Иво Карловича с играющим по защищённому рейтингу Томми Хаасом. Этот матч любопытен тем, что Карловичу уже больше 38 лет, а Хаасу — больше 39. Таким образом, на двоих им 77 с лишним лет.

Отметим, что из попадавших в основу игроков снялись, помимо давно объявившего о пропуске этой части сезона Роджера Федерера, Жо-Вильфрид Цонга, Гаэль Монфис, Ришар Гаске, Жиль Мюллер, Стив Джонсон, Паоло Лоренци и Марсель Гранольерс.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото