Надаль попал в половину Джоковича на «Мастерс 1000» в Риме

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Россиян ни в основной, ни в квалификационной сетке турнира нет.

Энди Маррей в первом матче встретится с кем-то из итальянцев — либо с Фабио Фоньини, либо с Маттео Берреттини, получившим wild card. Новак Джокович сыграет или с Джанлукой Магером (также обладатель WC), или с одним из победителей квалификации.

Третий номер посева у Станисласа Вавринки, который попал в верхнюю половину сетки и начнёт турнир матчем либо с Николя Маю, либо с Бенуа Пэром. Четвёртый сеяный, Рафаэль Надаль, сыграет или с Андреасом Сеппи (WC), или с кем-то из квалификации.

В первом круге состоятся также поединки Хуана Мартина дель Потро с Григором Димитровым и Иво Карловича с играющим по защищённому рейтингу Томми Хаасом. Этот матч любопытен тем, что Карловичу уже больше 38 лет, а Хаасу — больше 39. Таким образом, на двоих им 77 с лишним лет.