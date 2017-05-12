Шарапова сыграет с американкой Макхейл в первом круге турнира в Риме
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Кристиной Макхейл в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Риме. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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В основной сетке соревнований сыграют еще пять россиянок. Анастасия Павлюченкова встретится с австралийкой Самантой Стосур, Екатерина Макарова — с итальянкой Робертой Винчи, Дарья Касаткина — с чешкой Барбарой Стрыцовой. Елена Веснина сыграет с одной из теннисисток, прошедших квалификацию, Светлана Кузнецова начнет турнир со второго круга.
В конце апреля Шарапова дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после 15-месячной дисквалификации
Турнир в Риме пройдет с 15 по 21 мая.
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