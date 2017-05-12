Прошла жеребьёвка турнира WTA в Риме
Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Internazionali BNL d’Italia, который пройдёт с 13 по 21 мая в Риме. Лидером посева стала немка Анжелик Кербер, которая на старте соревнований сыграет с одним из «квалифайеров».
Второй номер посева достался чешке Каролине Плишковой. 25-летняя спортсменка в поединке второго круга сразится либо с испанкой Карлой Суарес Наварро, либо с американкой Лорен Дэвис. Соперница третьей ракетки турнира, испанки Гарбин Мугурусы, определится во встрече «квалифайера» и американки Шелби Роджерс.
Под четвёртым номером выступит словачка Доминика Цибулкова, которая на старте встретится с победительницей матча между Екатериной Макаровой и Робертой Винчи.
Российская спортсменка Мария Шарапова в первом раунде сыграет с американкой Кристиной МакХэйл. Мария может сыграть с первой ракеткой мира Анжелик Кербер уже в третьем раунде.
В основной сетке соревнований выступит шесть российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова на старте сыграет с австралийкой Самантой Стосур, а Светлана Кузнецова — либо с чешкой Катержиной Синяковой, либо с китаянкой Чжан Шуай.
Дарья Касаткина встретится с Барборой Стрыковой, а Елена Веснина — с «квалифайером».
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