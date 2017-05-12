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12 мая 2017, 20:49 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Риме

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований АТР Internazionali BNL d’Italia, которые пройдут с 13 по 21 мая в Риме.

Лидером посева стал британец Энди Маррей, который сыграет с победителем матча итальянцев Фабио Фоньини и Маттео Берреттини. Под вторым номером посеян серб Новак Джокович. Его стартовый соперник определится в поединке «квалифайера» и итальянца Джанлуки Магера.

Третий номер посева, швейцарец Стэн Вавринка, стартует матчем против победителя во встрече между французами Николя Маю и Бенуа Пэром. Четвёртой ракеткой соревнований стал испанец Рафаэль Надаль, который на старте соревнований сразится либо с «квалифайером», либо с итальянцем Андреасом Сеппи.

В основной сетке турнира не будет ни одного россиянина.
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