Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют между собой в 50-й раз

Отметим, что это лучший показатель в Открытой эре. Джокович и Федерер между собой играли 45 раз, а Федерер и Надаль — 37.

В противостоянии Рафы и Новака преимущество на стороне последнего — 26:23. На грунте лидерство удерживает испанец — 14:7, а по встречам на «Мастерсах» впереди Джокович — 16:9.

На соревнований Mutua Madrid Open испанец и серб играли два раза — счёт 1:1.