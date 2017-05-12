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https://sport.mail.ru/news/tennis/29724771/
12 мая 2017, 20:47 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют между собой в 50-й раз

Полуфинальный поединок турнира в Мадриде станет для серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля пятидесятым в череде их личных встреч.

Отметим, что это лучший показатель в Открытой эре. Джокович и Федерер между собой играли 45 раз, а Федерер и Надаль — 37.

В противостоянии Рафы и Новака преимущество на стороне последнего — 26:23. На грунте лидерство удерживает испанец — 14:7, а по встречам на «Мастерсах» впереди Джокович — 16:9.

На соревнований Mutua Madrid Open испанец и серб играли два раза — счёт 1:1.
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