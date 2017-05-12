Рафаэль Надаль вышел в полуфинал соревнований в Мадриде
Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в четвертьфинале турнира в Мадриде оказался сильнее бельгийца Давида Гоффина, занимающего десятую позицию мировой табели о рангах, — 7/6 (3), 6/2.
Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. За это время Рафаэль сделал два брейка и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Давид дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.
В полуфинале соревнований Mutua Madrid Open Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter