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https://sport.mail.ru/news/tennis/29724434/
12 мая 2017, 19:52 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал соревнований в Мадриде

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, в четвертьфинале турнира в Мадриде оказался сильнее бельгийца Давида Гоффина, занимающего десятую позицию мировой табели о рангах, — 7/6 (3), 6/2.

Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. За это время Рафаэль сделал два брейка и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Давид дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.

В полуфинале соревнований Mutua Madrid Open Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.
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