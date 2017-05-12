Рафаэль Надаль вышел в полуфинал соревнований в Мадриде

Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. За это время Рафаэль сделал два брейка и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Давид дважды подал навылет и допустил три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу испанца.

В полуфинале соревнований Mutua Madrid Open Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.