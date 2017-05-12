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https://sport.mail.ru/news/tennis/29724433/
12 мая 2017, 19:51 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Бабош и Главацкова сыграют в финале парного турнира

Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главацкова в полуфинале парных соревнований Mutua Madrid Open взяли верх над румынками Ириной-Камелией Бегу и Симоной Халеп — 6/4, 6/2.

За 1 час 6 минут матча Тимеа и Андреа сделали четыре брейка и один раз ошиблись при подаче. Тогда как Ирина-Камелия и Симона реализовали один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки.

В финале парного турнира в Мадриде Бабош и Главацкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и китаянкой Юн-Янь Чань.
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Мадрид. Бабош и Главацкова сыграют в финале парного турнира