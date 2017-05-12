Мадрид. Бабош и Главацкова сыграют в финале парного турнира

За 1 час 6 минут матча Тимеа и Андреа сделали четыре брейка и один раз ошиблись при подаче. Тогда как Ирина-Камелия и Симона реализовали один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки.

В финале парного турнира в Мадриде Бабош и Главацкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и китаянкой Юн-Янь Чань.