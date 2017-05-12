Мадрид. Бабош и Главацкова сыграют в финале парного турнира
Венгерка Тимеа Бабош и чешка Андреа Главацкова в полуфинале парных соревнований Mutua Madrid Open взяли верх над румынками
Ириной-Камелией Бегу и Симоной Халеп — 6/4, 6/2.
За 1 час 6 минут матча Тимеа и Андреа сделали четыре брейка и один раз ошиблись при подаче. Тогда как
В финале парного турнира в Мадриде Бабош и Главацкова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и китаянкой
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