Надаль, Маррей и Джокович поддержали идею создания Кубка мира в теннисе
Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике высказал идею учреждения новых соревнований для мужских национальных теннисных сборных — Кубка мира.
По информации издания Marca, идею футболиста поддержали такие теннисисты, как Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
Напомним, что ATP рассматривает возможность включения в состав участников Кубка мира 16-ти сборных. Соревнования будут проходить в течение недели. У них будет солидный призовой фонд, который сможет привлечь внимание ведущих теннисистов Тура.
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