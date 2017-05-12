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https://sport.mail.ru/news/tennis/29722797/
12 мая 2017, 17:16 | Теннис | GoTennis.ru

Надаль, Маррей и Джокович поддержали идею создания Кубка мира в теннисе

Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике высказал идею учреждения новых соревнований для мужских национальных теннисных сборных — Кубка мира.

По информации издания Marca, идею футболиста поддержали такие теннисисты, как Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Напомним, что ATP рассматривает возможность включения в состав участников Кубка мира 16-ти сборных. Соревнования будут проходить в течение недели. У них будет солидный призовой фонд, который сможет привлечь внимание ведущих теннисистов Тура.
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12 мая

Надаль, Маррей и Джокович поддержали идею создания Кубка мира в теннисе

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