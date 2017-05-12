Надаль, Маррей и Джокович поддержали идею создания Кубка мира в теннисе

По информации издания Marca, идею футболиста поддержали такие теннисисты, как Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Напомним, что ATP рассматривает возможность включения в состав участников Кубка мира 16-ти сборных. Соревнования будут проходить в течение недели. У них будет солидный призовой фонд, который сможет привлечь внимание ведущих теннисистов Тура.