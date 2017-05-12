Симона Халеп сломила сопротивление Анастасии Севастовой на турнире в Мадриде

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Халеп четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Севастова не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:3.

В финале турнира Mutua Madrid Open Халеп сразится либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с француженкой Кристиной Младенович.