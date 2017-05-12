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https://sport.mail.ru/news/tennis/29722389/
12 мая 2017, 16:53 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп сломила сопротивление Анастасии Севастовой на турнире в Мадриде

Восьмая ракетка мира, румынка Симона Халеп, одолела латвийку Анастасию Севастову, занимающую 22-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 и вышла в финал соревнований в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время теннисистки не выполнили ни одного эйса. При этом 25-летняя Халеп четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 27-летняя Севастова не допустила ни одной двойной ошибки и сделала один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 3:3.

В финале турнира Mutua Madrid Open Халеп сразится либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с француженкой Кристиной Младенович.
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