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https://sport.mail.ru/news/tennis/29721959/
12 мая 2017, 16:26 | Теннис | УНИАН

14-летняя украинка Марта Костюк впервые вышла в финал теннисного турнира среди взрослых

Наша спортсменка сыграет в финале соревнований в венгерском Дунакеси.

Наша спортсменка сыграет в финале соревнований в венгерском Дунакеси. Увеличить
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В Венгрии сегодня проходят полуфинальные матчи теннисного турнира XIXO Open Dunakeszi (призовой фонд — 25 тьс. долларов США), где в первом полуфинале 14-летняя украинка Марта Костюк обыграла румынскую теннисистку Александру Каданцу (250-е место в рейтинге WTA), сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 42 минуты. За это время украинка дважды подала на вылет, совершила 3 двойных ошибки, выполнила 49,1 процента первых подач, реализовала 5 брейк-поинтов из 12 возможных и выиграла 70 розыгрышей мячей при 56 у соперницы.

Оба сета развивались по схожему сценарию. Соперница выигрывала в середине партии со счетом 2:3, но затем проигрывала 4 гейма подряд,

В финальном матче Костюк сыграет с победительницей пары Анастасия Зарицкая (Чехия) — Бернарда Пера (США). Любопытно, что Зарицкая ранее представляла Украину, но переехала в Чехию и теперь выступает под флагом этой страны.

Ранее на пути в финал наша спортсменка одолела Кимберли Зимерманн из Бельгии, Анну Каролину Шимедлову из Словакии, и Ипек Сойлу из Турции, которую организаторы турнира посеяли под первым номером.

Как сообщал УНИАН, в конце января Костюк выиграла один из четырех самых престижных турниров года — Открытый чемпионат Австралии — в юниорском разряде.

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