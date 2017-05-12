Ксения Лыкина не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Японии

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время они не допустили ни одной двойной ошибки. При этом 26-летняя Лыкина ни разу не подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, а её 23-летняя соперница выполнила четыре эйса и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В полуфинале турнира ITF в Фукуоке Дияс сразится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.