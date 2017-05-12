Ксения Лыкина не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Японии
185-я ракетка мира, россиянка Ксения Лыкина, уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс, занимающей 158-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 4/6 в четвертьфинале турнира ITF в Фукуоке (Япония).
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время они не допустили ни одной двойной ошибки. При этом 26-летняя Лыкина ни разу не подала навылет и реализовала один
В полуфинале турнира ITF в Фукуоке Дияс сразится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
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