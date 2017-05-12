Кристина Младенович: Я тоже получала множество сообщений перед матчем с Шараповой и после него

«Я тоже получала множество сообщений как перед матчем с Шараповой в Штутгарте, так и после него. Мы играли в полуфинале, так что раздевалка была почти пуста, и я ни с кем это не обсуждала. После своего матча в Мадриде я посмотрела часть их встречи.

Я не видела Эжени перед тем матчем, потому что в этом году в Мадриде я попала в замечательную раздевалку для сеяных, а она — нет, — приводит слова Младенович американское издание Tennis World.