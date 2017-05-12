Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29721295/
12 мая 2017, 15:48 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина Младенович: Я тоже получала множество сообщений перед матчем с Шараповой и после него

Француженка Кристина Младенович прокомментировала высказывание канадки Эжени Бушар о том, что перед матчем против россиянки Марии Шараповой она получила много сообщений с поддержкой.

«Я тоже получала множество сообщений как перед матчем с Шараповой в Штутгарте, так и после него. Мы играли в полуфинале, так что раздевалка была почти пуста, и я ни с кем это не обсуждала. После своего матча в Мадриде я посмотрела часть их встречи.

Я не видела Эжени перед тем матчем, потому что в этом году в Мадриде я попала в замечательную раздевалку для сеяных, а она — нет, — приводит слова Младенович американское издание Tennis World.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кристина Младенович: Я тоже получала множество сообщений перед матчем с Шараповой и после него

Энди Маррей: Последний матч должен вызывать у меня беспокойство

Елизавета Куличкова потерпела поражение в четвертьфинале турнира ITF во Франции