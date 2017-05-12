Кристина Младенович: Я тоже получала множество сообщений перед матчем с Шараповой и после него
Француженка Кристина Младенович прокомментировала высказывание канадки Эжени Бушар о том, что перед матчем против россиянки Марии Шараповой она получила много сообщений с поддержкой.
«Я тоже получала множество сообщений как перед матчем с Шараповой в Штутгарте, так и после него. Мы играли в полуфинале, так что раздевалка была почти пуста, и я ни с кем это не обсуждала. После своего матча в Мадриде я посмотрела часть их встречи.
Я не видела Эжени перед тем матчем, потому что в этом году в Мадриде я попала в замечательную раздевалку для сеяных, а она — нет, — приводит слова Младенович американское издание Tennis World.
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