Елизавета Куличкова потерпела поражение в четвертьфинале турнира ITF во Франции
209-я ракетка мира, россиянка Елизавета Куличкова, проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе, занимающей 115-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 1/6 в четвертьфинале турнира ITF в
Кань-сюр-Мер (Франция).
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 21-летняя Куличкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк, а её 20-летняя соперница выполнила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале турнира ITF во Франции Хаддад Майя сыграет либо с черногоркой Данкой Ковинич, либо с хорваткой Яной Фетт.
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