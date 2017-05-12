Елизавета Куличкова потерпела поражение в четвертьфинале турнира ITF во Франции

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время 21-летняя Куличкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк, а её 20-летняя соперница выполнила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале турнира ITF во Франции Хаддад Майя сыграет либо с черногоркой Данкой Ковинич, либо с хорваткой Яной Фетт.