Светлана Кузнецова: Матч с Кристиной должен получиться интересным

«Мы с Кристиной прекрасно общаемся за пределами корта. Мы даже пытались провести здесь совместную тренировку, но дул очень сильный ветер. Мы попробовали сыграть несколько геймов, но это было непросто.

Кики очень подходят грунтовые корты. Мне кажется, сейчас она проводит лучший сезон в своей карьере. Она находится в отличной форме. Я тоже здорово играю на грунте, так что матч должен получиться интересным.

После своих матчей мы обычно пишем друг другу сообщения. На этот раз мы решили, что проведём отличный матч. Тем не менее, я буду настраиваться на него, как и на любой другой, — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.