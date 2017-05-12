Новак Джокович: Сейчас в роли наставника выступает мой брат, но ему это не нравится
Серб Новак Джокович рассказал о команде, с которой он сейчас тренируется. В неё входит физиотерапевт, его брат Марко и духовный наставник Пепе Имас.
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Серб Новак Джокович рассказал о команде, с которой он сейчас тренируется. В неё входит физиотерапевт, его брат Марко и духовный наставник Пепе Имас.
«Они для меня больше, чем команда. Они мои друзья и семья. Мы вместе уже очень давно, особенно с моим братом. Все они оказывают мне поддержку и дают энергию в этот непросто для меня период, когда у меня нет тренера.
Сейчас в роли наставника выступает мой брат, но ему это не очень нравится. Он утверждает, что хочет просто меня поддерживать. Для меня же его советы и наблюдения очень важны. Тем не менее, роль брата ему нравится больше, чем статус тренера, и я уважаю его выбор. Мне очень нравится, что сейчас меня окружают именно эти люди, — приводит слова Джоковича американское издание Tennis World.
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