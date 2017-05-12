Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29717905/
12 мая 2017, 11:55 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Сейчас в роли наставника выступает мой брат, но ему это не нравится

Серб Новак Джокович рассказал о команде, с которой он сейчас тренируется. В неё входит физиотерапевт, его брат Марко и духовный наставник Пепе Имас.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович рассказал о команде с которой он сейчас тренируется. В неё входит физиотерапевт его брат Марко и духовный наставник <span class=error>Пепе</span> <span class=error>Имас</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Серб Новак Джокович рассказал о команде, с которой он сейчас тренируется. В неё входит физиотерапевт, его брат Марко и духовный наставник Пепе Имас.

«Они для меня больше, чем команда. Они мои друзья и семья. Мы вместе уже очень давно, особенно с моим братом. Все они оказывают мне поддержку и дают энергию в этот непросто для меня период, когда у меня нет тренера.

Сейчас в роли наставника выступает мой брат, но ему это не очень нравится. Он утверждает, что хочет просто меня поддерживать. Для меня же его советы и наблюдения очень важны. Тем не менее, роль брата ему нравится больше, чем статус тренера, и я уважаю его выбор. Мне очень нравится, что сейчас меня окружают именно эти люди, — приводит слова Джоковича американское издание Tennis World.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Александр Зверев: Мне и раньше удавалось обыгрывать сильных соперников

Ник Киргиос: Я и не рассчитывал обыграть Рафу в этом матче

Новак Джокович: Сейчас в роли наставника выступает мой брат, но ему это не нравится