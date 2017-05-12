Теннисистка Кузнецова заявила, что не знала, чего ждать от Бушар на турнире в Мадриде

Кузнецова (восьмой номер посева) в четверг победила Бушар в двух сетах — 6:4, 6:0. В предыдущий раз соперницы встречались в августе 2014 года в Цинциннати, где играли на хардовом корте. Турнир в Мадриде, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона долларов, проходит на грунте.

«На самом деле я правда не знала чего от нее ожидать, поскольку долгое время мы не играли друг с другом, только немного тренировались вместе в Сиднее, — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA. — Но это грунт, она выигрывала, и мне было интересно посмотреть, как она это делает (на этом покрытии)».

«Прежде всего, у меня сложилось впечатление, что в первом сете я могла сделать больше брейков, но некоторые вещи просто не работали. Так что я провела работу над ошибками между сетами, — продолжила россиянка. — Думаю, во втором сете я стала играть лучше, больше контролировала (ситуацию) и знала, что происходит в матче при розыгрыше каждого очка».

На протяжении большей части встречи соперницы играли под дождем, в определенный момент матч был приостановлен, но потом вновь продолжился.