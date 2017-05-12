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12 мая 2017, 0:37 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде уверенно переиграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:0.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде уверенно переиграла канадку <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> со счётом 6:4 6:0. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 17 минут. 31-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая девятое место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович (14), переигравшей румынку Сорану Кырстю (WC).
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