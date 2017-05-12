Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде
Россиянка Светлана Кузнецова (8) в четвертьфинале турнира в Мадриде уверенно переиграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:0.
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Поединок продолжался 1 час 17 минут. 31-летняя уроженка
За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович (14), переигравшей румынку Сорану Кырстю (WC).
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