Надаль разгромил Кирьоса на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Испанец Рафаэль Надаль (4) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде разгромил австралийца Ника Кирьоса (16) со счётом 6:3, 6:1.
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Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5
За выход в полуфинал Надаль поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), победившим канадца Милоша Раонича (5).
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