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https://sport.mail.ru/news/tennis/29713010/
11 мая 2017, 23:19 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль разгромил Кирьоса на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль (4) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде разгромил австралийца Ника Кирьоса (16) со счётом 6:3, 6:1.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> (4) в третьем круге турнира серии <span class=error>Мастерс</span>-1000 в Мадриде разгромил австралийца Ника <span class=error>Кирьоса</span> (16) со счётом 6:3 6:1. Увеличить
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Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Ник сделал 3 эйса и 4 двойные.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), победившим канадца Милоша Раонича (5).
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