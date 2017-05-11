Надаль разгромил Кирьоса на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

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Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Ник сделал 3 эйса и 4 двойные.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), победившим канадца Милоша Раонича (5).