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https://sport.mail.ru/news/tennis/29712357/
11 мая 2017, 21:52 | Теннис | Чемпионат.com

Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде

Австриец Доминик Тим (8) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде одержал волевую победу над болгарином Григором Димитровым (12) со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> (8) в третьем круге турнира серии <span class=error>Мастерс</span>-1000 в Мадриде одержал волевую победу над болгарином <span class=error>Григором</span> <span class=error>Димитровым</span> (12) со счётом 4:6 6:4 7:6 (11:9). Увеличить
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Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, в третьем сете уступал 1:4, а на тай-брейке отыграл пять матчболов. Доминик исполнил 9 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Оба игрока сделали по 4 брейка.

В четвертьфинале Тим сыграет с хорватом Борной Чоричем (LL).
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