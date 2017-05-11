Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий девятое место в рейтинге АТР, в третьем сете уступал 1:4, а на тай-брейке отыграл пять матчболов. Доминик исполнил 9 эйсов и допустил 3 двойные ошибки. Оба игрока сделали по 4 брейка.

В четвертьфинале Тим сыграет с хорватом Борной Чоричем (LL).