Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде
Австриец Доминик Тим (8) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде одержал волевую победу над болгарином Григором Димитровым (12) со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (11:9).
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Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. 23-летний уроженец
В четвертьфинале Тим сыграет с хорватом Борной Чоричем (LL).
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