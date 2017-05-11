Андрей Рублёв потерпел поражение в 1/8 финала «Челленджера» во Франции
118-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, проиграл тунисцу Малеку Жазири, занимающему 69-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 5/7, 3/6 во втором круге «Челленджера» в
Экс-ан-Провансе (Франция).
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один
Соперник Жазири в четвертьфинале «Челленджера» во Франции определится позднее.
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