Андрей Рублёв потерпел поражение в 1/8 финала «Челленджера» во Франции

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 33-летний Жазири дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая встреча спортсменов.

Соперник Жазири в четвертьфинале «Челленджера» во Франции определится позднее.