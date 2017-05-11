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11 мая 2017, 20:17 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв потерпел поражение в 1/8 финала «Челленджера» во Франции

118-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, проиграл тунисцу Малеку Жазири, занимающему 69-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 5/7, 3/6 во втором круге «Челленджера» в Экс-ан-Провансе (Франция).

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 33-летний Жазири дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал четыре брейка. Это была первая встреча спортсменов.

Соперник Жазири в четвертьфинале «Челленджера» во Франции определится позднее.
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