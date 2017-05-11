Мадрид. Энди Маррей завершил выступление на турнире
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, проиграл хорвату Борне Чоричу, занимающему 59-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6 в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
За 1 час 25 минут матча теннисисты выполнили по три эйса и допустила по одной двойной ошибке, при этом 29-летний Маррей реализовал один
В четвертьфинале соревнований Чорич померится силами либо с болгарином Григором Димитровым, либо с австрийцем Домиником Тимом.
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