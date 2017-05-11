Мадрид. Энди Маррей завершил выступление на турнире

За 1 час 25 минут матча теннисисты выполнили по три эйса и допустила по одной двойной ошибке, при этом 29-летний Маррей реализовал один брейк-пойнт, а его 20-летний соперник — четыре. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В четвертьфинале соревнований Чорич померится силами либо с болгарином Григором Димитровым, либо с австрийцем Домиником Тимом.