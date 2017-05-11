Карлос Мартинес: Кузнецова всегда находилась в тени Шараповой
Наставник россиянки Светланы Кузнецовой Карлос Мартинес рассказал об популярности и человеческих качествах своей подопечной.
«На мой взгляд, представители прессы явно обделяют Светлану вниманием. Во время матча она старается изо всех сил, достаёт почти все мячи, и это отлично. Она выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и два — в парном, а также была второй ракеткой мира. Она замечательный человек, никогда не говорит и не делает ничего плохого про своих соперниц. Её можно считать отличным примером для подражания.
В России её ценят больше, но она всегда находилась в тени Шараповой. Мария является настоящей иконой во всём мире, а не только в России. Света не снискала такой популярности, но её тоже очень любят. В её адрес редко можно услышать
Светлана — хорошая теннисистка и человек. Она довольно чувствительна, часто общается с людьми, поддерживает их. Она ни от кого не скрывается и не считает себя лучше других. В этом она отличается от многих своих коллег, — приводит слова Мартинеса издание Punto de Break.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter