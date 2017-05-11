Фелисиано Лопес: Одно присутствие Шараповой не поможет продать больше билетов

«Не могу сказать, как бы я поступил на месте организаторов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Хотя почему они должны придерживаться каких-то других критериев предоставления wild card для Шараповой, нежели организаторы турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме. При всём моём уважении к Шараповой, хочу отметить, что в Мадриде собрались сильнейшие теннисисты мира как в мужском, так и в женском разряде. И одно её присутствие явно не поможет продать больше билетов.

Конечно, люди интересуются её игрой, но они помнят и про скандал. Думаю, организаторы дадут ей приглашение, только если поверят в её невиновность. Уверен, что именно этим руководствовались организаторы турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме, давая ей ещё один шанс, — приводит слова Лопеса El Espanol.