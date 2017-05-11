Фелисиано Лопес: Одно присутствие Шараповой не поможет продать больше билетов
Испанец Фелисиано Лопес прокомментировал ситуацию с представлением россиянке Марии Шараповой wild card на турниры.
«Не могу сказать, как бы я поступил на месте организаторов «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Хотя почему они должны придерживаться
Конечно, люди интересуются её игрой, но они помнят и про скандал. Думаю, организаторы дадут ей приглашение, только если поверят в её невиновность. Уверен, что именно этим руководствовались организаторы турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме, давая ей ещё один шанс, — приводит слова Лопеса El Espanol.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter