Стаховский проиграл в четвертьфинале теннисного Challenger в Узбекистане

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Матч завершился со счетом 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Любопытно, что соперник Стаховского на данный момент занимает 273-е место в мировом рейтинге.

Украинец занимает 96-ю строчку в мировом рейтинге, был единственным представителем Топ-100 мирового рейтинга на этом турнире, посеян организаторами под 1-м номером и являлся главным фаворитом на победу в турнире.