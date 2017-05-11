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https://sport.mail.ru/news/tennis/29709335/
11 мая 2017, 16:52 | Теннис | УНИАН

Стаховский проиграл в четвертьфинале теннисного Challenger в Узбекистане

В Карши (Узбекистан) завершился матч ¼ финала теннисного турнира серии ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75 тыс., в котором украинец Сергей Стаховский уступил Юки Бхамбри из Индии, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Украинец уступил 273-й ракетке мира <span class=error>Юки</span> <span class=error>Бхамбри</span> из Индии. Увеличить
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Матч завершился со счетом 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 9 минут.

Любопытно, что соперник Стаховского на данный момент занимает 273-е место в мировом рейтинге.

Украинец занимает 96-ю строчку в мировом рейтинге, был единственным представителем Топ-100 мирового рейтинга на этом турнире, посеян организаторами под 1-м номером и являлся главным фаворитом на победу в турнире.

Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала турнира в Карши Стаховский обыграл Карима-Мохамеда Маамуна из Египта.

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