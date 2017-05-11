Мадрид. Симона Халеп отдала Коко Вандевеге два гейма

За время матча, продлившегося 59 минут, восьмая ракетка мира, 25-летняя Симона, записала в свой актив пять брейков и две подачи навылет. Её ровесница Вандевеге, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, совершила два эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в финал соревнований Mutua Madrid Open Халеп померится силами с победительницей игры латвийки Анастасии Севастовой и Кики Бертенс из Нидерландов.