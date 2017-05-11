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https://sport.mail.ru/news/tennis/29707251/
11 мая 2017, 14:25 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Симона Халеп отдала Коко Вандевеге два гейма

Румынская теннисистка Симона Халеп прошла в полуфинал турнира в Мадриде, нанеся поражение в двух сетах американке Коко Вандевеге, — 6/1, 6/1.

За время матча, продлившегося 59 минут, восьмая ракетка мира, 25-летняя Симона, записала в свой актив пять брейков и две подачи навылет. Её ровесница Вандевеге, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, совершила два эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в финал соревнований Mutua Madrid Open Халеп померится силами с победительницей игры латвийки Анастасии Севастовой и Кики Бертенс из Нидерландов.
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