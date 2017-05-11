Блудный сын. Почему Новак Джокович разогнал свою команду

В сообщении, опубликованном на его официальном сайте, говорилось, что это решение было согласовано с остальной командой. Также спортсмен поблагодарил своего давнего наставника Марьяна Вайду, тренера по фитнесу Гебхарда Фила Гритшема и физиотерапевта Миляна Амановича за долгосрочное сотрудничество. По его словам, они навсегда останутся «частью его семьи, и это не изменится».

Однако эта самая семья не получила приглашения ни в Мадрид, ни на один из последующих турниров, включая «Ролан Гаррос». Кстати именно в Париже в июне прошлого года Джокович собрал карьерный «Большой шлем». Этот трофей стал для него 12-м завоёванным на «мэйджоре». Но вместо того, чтобы вдохновить серба на новые достижения, он вызвал неожиданный спад, которому поспособствовали проблемы в личной жизни и проблемы с игрой.

Последнее решение Новака свидетельствует о том, что он решил избавиться от всего, что было в его теннисной жизни до 2017 года. Сейчас у него нет официального тренера, как это было у швейцарца Роджера Федерера до того, как он нанял Пола Аннаконе в 2010 году.

«Я провёл в Туре достаточно много времени и знаю, какую работу мне нужно проделывать изо дня в день. Не хочу торопиться с решением. Какое-то время я буду тренироваться один, но меня будет поддерживать моя семья и мои менеджеры», — заявил Джокович.

Возможно, он выбрал для этого довольно странное время. Тем не менее, аналитик Tennis Channel Аннаконе заявил ESPN: «Джокович явно пытается навести порядок. Обычно люди всё-таки хотят сохранить доверенное лицо, но в индивидуальном виде спорта это довольно тяжело, потому что ситуация становится слишком напряжённой».

Однако то самое «доверенное лицо», а котором говорил Аннаконе, у Джоковича уже есть, и это его жена Елена. Сейчас она беременна вторым ребёнком. Именно её заметили во время тренировок Новака в Мадриде. Возможно, своими действиями сербский теннисист хочет показать, что его жена — это всё, что ему сейчас нужно. Вероятно, сейчас он больше нуждается в спокойной семейной жизни. Это довольно логичный шаг, учитывая недавние события в его жизни.

Считается, что проблемы Джоковича начались в июле прошлого года, когда он потерпел поражение в третьем круге Уимблдона. Тогда же возникли вопросы, касающиеся его личной жизни. Отметим, что эта история не закончилась и на US Open, однако там ему удалось дойти до финала, где он уступил швейцарцу Стэну Вавринке.

За последние шесть месяцев это уже второе неожиданное решение серба, касающееся его тренерского штаба. В декабре прошлого года он прекратил сотрудничество с Борисом Беккером, который в своё время затмил в его команде даже Марьяна Вайду. Именно время работы с Беккером стало для Новака самым продуктивным (шесть трофеев на турнирах «Большого шлема» за три года).

Изначально Беккер спокойно отнёсся к решению своего подопечного и поблагодарил его за сотрудничество. Возможно, это вызвано тем, что Борис сам по себе является суперзвездой. Однако потом он рассказал Sky Sports.