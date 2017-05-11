Александр Кудрявцев покидает «Челленджер» в Узбекистане
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Карши (Узбекистан), проиграв в двух сетах представителю Казахстана Дмитрию Попко, — 3/6, 4/6.
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Поединок продлился 1 час 11 минут. 236-я ракетка мира, 31-летний Кудрявцев, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и одну двойную ошибку. 20-летний Дмитрий, занимающий 203-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив три брейка и восемь подач навылет. Спортсмен из Казахстана увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
В полуфинале соревнований Попко сыграет с Кемом Илкелем из Турции.
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