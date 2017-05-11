Стэн Вавринка завершил выступление на «Мастерсе» в Мадриде

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Матч продлился 1 час 48 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, трижды брал подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. 28-летний Бенуа, занимающий 52-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив пять брейков и десять эйсов, четыре раза ошибившись при подаче. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 7:3.

В 1/8 финала соревнований Mutua Madrid Open Пэр померится силами с уругвайцем Пабло Куэвасом.