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https://sport.mail.ru/news/tennis/29702128/
11 мая 2017, 9:00 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка завершил выступление на «Мастерсе» в Мадриде

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Мадриде, проиграв в трёх сетах французу Бенуа Пэру, — 5/7, 6/4, 2/6.

Швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Мадриде проиграв в трёх сетах французу <span class=error>Бенуа</span> Пэру — 5/7 6/4 2/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 48 минут. Третья ракетка мира, 32-летний Стэн, трижды брал подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. 28-летний Бенуа, занимающий 52-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив пять брейков и десять эйсов, четыре раза ошибившись при подаче. Швейцарец остаётся лидером в личных встречах игроков — 7:3.

В 1/8 финала соревнований Mutua Madrid Open Пэр померится силами с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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