Мадрид. Марин Чилич потерпел поражение от Александра Зверева

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За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, седьмой номер рейтинга АТР, 28-летний Чилич, один раз взял подачу оппонента и выполнил 12 эйсов. 20-летний Александр, занимающий 19-ю позицию в мировой классификации, сделал три брейка и семь подач навылет, трижды ошибившись на своей подаче. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

В третьем раунде турнира Mutua Madrid Open Зверев сразится с чехом Томашем Бердыхом.