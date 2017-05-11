Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29702126/
11 мая 2017, 9:00 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Марин Чилич потерпел поражение от Александра Зверева

Хорватский теннисист Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в Мадриде, проиграв в трёх сетах немцу Александру Звереву, — 7/6 (3), 3/6, 4/6.

Хорватский теннисист Марин <span class=error>Чилич</span> не смог преодолеть барьер второго круга <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде проиграв в трёх сетах немцу Александру <span class=error>Звереву</span> — 7/6 (3) 3/6 4/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 34 минуты, проведённые на корте, седьмой номер рейтинга АТР, 28-летний Чилич, один раз взял подачу оппонента и выполнил 12 эйсов. 20-летний Александр, занимающий 19-ю позицию в мировой классификации, сделал три брейка и семь подач навылет, трижды ошибившись на своей подаче. Немец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

В третьем раунде турнира Mutua Madrid Open Зверев сразится с чехом Томашем Бердыхом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Анжелик Кербер: Надеюсь, что повреждение не очень серьёзное, хотя сейчас мне больно

Мадрид. Марин Чилич потерпел поражение от Александра Зверева

Стэн Вавринка завершил выступление на "Мастерсе" в Мадриде