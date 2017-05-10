Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29698831/
10 мая 2017, 20:43 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, во втором раунде турнира в Мадриде взял верх над итальянцем Фабио Фоньини, занимающим 29-е место мировой классификации, — 7/6 (3), 3/6, 6/4.

За 2 час 57 минут матча Надаль сделал пять эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 9:3 в пользу испанца.

В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Надаль сразится с австралийцем Ником Киргиосом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

Фабио Фоньини назвал мадридских болельщиков глупцами во время матча с Надалем

Новак Джокович: Думаю, что начну сотрудничество с новым тренером после "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль с победы стартовал на "Мастерсе" в Мадриде