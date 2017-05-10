Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде

За 2 час 57 минут матча Надаль сделал пять эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 9:3 в пользу испанца.

В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Надаль сразится с австралийцем Ником Киргиосом.