Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде
Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, во втором раунде турнира в Мадриде взял верх над итальянцем Фабио Фоньини, занимающим 29-е место мировой классификации, — 7/6 (3), 3/6, 6/4.
За 2 час 57 минут матча Надаль сделал пять эйсов и четыре брейка, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Фабио трижды подал навылет и реализовал три
В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Надаль сразится с австралийцем Ником Киргиосом.
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