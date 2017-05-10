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10 мая 2017, 18:49 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Тема возвращения Шарапова себя полностью исчерпала

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением относительного того, сколько внимания журналисты уделяют возвращению в Тур Марии Шараповой.

«В моих раздевалках никто не говорит о Маше. Все оставили это в прошлом. Нас уже столько раз об этом спросили, просто невозможно.

Конечно, я рада тому, что она вернулась, что у неё всё хорошо. Но, кажется, эта тема уже полностью исчерпана. Слишком много было сказано. Шараповой нужно время, чтобы поработать над собой.

И нам всем нужно играть, а не рассуждать об этом, — цитирует Кузнецову «Твиттер» WTA.
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