Светлана Кузнецова: Тема возвращения Шарапова себя полностью исчерпала

«В моих раздевалках никто не говорит о Маше. Все оставили это в прошлом. Нас уже столько раз об этом спросили, просто невозможно.

Конечно, я рада тому, что она вернулась, что у неё всё хорошо. Но, кажется, эта тема уже полностью исчерпана. Слишком много было сказано. Шараповой нужно время, чтобы поработать над собой.

И нам всем нужно играть, а не рассуждать об этом, — цитирует Кузнецову «Твиттер» WTA.