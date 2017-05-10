Энди Маррей: Решение пригласить Шарапову в Бирмингем вызвало большие споры

«Мне кажется, турниры будет делать всё, лишь бы продать больше билетов и привлечь дополнительную аудиторию. Всеанглийский клуб понимает, как раньше освещался турнир в Бирмингеме, и знает, что лучше для федерации.

Но я уверен, что решение пригласить Шарапову вызвало большие споры. Не думаю, что оно было принято быстро. Но в итоге все ориентировались на то, как будет лучше для соревнований, — цитирует Маррея BBC.