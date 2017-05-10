Энди Маррей: Решение пригласить Шарапову в Бирмингем вызвало большие споры
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал тот факт, что россиянка Мария Шарапова без проблем получает wild card на соревнования WTA.
«Мне кажется, турниры будет делать всё, лишь бы продать больше билетов и привлечь дополнительную аудиторию. Всеанглийский клуб понимает, как раньше освещался турнир в Бирмингеме, и знает, что лучше для федерации.
Но я уверен, что решение пригласить Шарапову вызвало большие споры. Не думаю, что оно было принято быстро. Но в итоге все ориентировались на то, как будет лучше для соревнований, — цитирует Маррея BBC.
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