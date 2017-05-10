Новак Джокович в трёх сетах победил Николаса Альмагро на «Мастерсе» в Мадриде
Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором раунде турнира в Мадриде взял верх над испанцем Николасом Альмагро, занимающим 76-е место мировой классификации, — 6/1, 4/6, 7/5.
За 2 час 15 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовал пять
В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Джокович сразится либо с французом Жилем Симоном, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.
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