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https://sport.mail.ru/news/tennis/29696725/
10 мая 2017, 17:35 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович в трёх сетах победил Николаса Альмагро на «Мастерсе» в Мадриде

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, во втором раунде турнира в Мадриде взял верх над испанцем Николасом Альмагро, занимающим 76-е место мировой классификации, — 6/1, 4/6, 7/5.

За 2 час 15 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Тогда как Николас сделал одиннадцать эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу серба.

В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Джокович сразится либо с французом Жилем Симоном, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.
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