Новак Джокович в трёх сетах победил Николаса Альмагро на «Мастерсе» в Мадриде

За 2 час 15 минут матча Новак семь раз подал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Тогда как Николас сделал одиннадцать эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу серба.

В третьем круге соревнований Mutua Madrid Open Джокович сразится либо с французом Жилем Симоном, либо с испанцем Фелисиано Лопесом.