Елгин и Кудвявцев вышли в полуфинал «Челленджера» в Карши в паре

За 1 час 2 минуты матча Елгин и Кудрявцев сделали пять эйсов, один раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

За место в финале «Челленджера» в Карши в паре Елгин и Кудрявцем поспорят с украинцами Денисом Молчановым и Сергеем Стаховским.