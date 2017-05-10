Елгин и Кудвявцев вышли в полуфинал «Челленджера» в Карши в паре
Российский дуэт в составе Михаила Елгина и Александра Кудрявцева переиграл Темура Исмаилова из Узбекистана и Маркоса Каловелониса из России со счётом 6/2, 6/4 в четвертьфинале «Челленджера» в Карши в парном разряде.
За 1 час 2 минуты матча Елгин и Кудрявцев сделали пять эйсов, один раз подали навылет и реализовали три
За место в финале «Челленджера» в Карши в паре Елгин и Кудрявцем поспорят с украинцами Денисом Молчановым и Сергеем Стаховским.
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